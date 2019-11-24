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رياضة

أسامة إسماعيل: شوقي غريب تعرض للظلم مع المنتخب الأول

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:30 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
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حسن العمدة
أكد أسامة إسماعيل، مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، أن ظروف الكرة المصرية ظلمت شوقي غريب عندما كان مديرا فنيا للمنتخب الأول.

وقال أسامة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "ظروف الكرة المصرية ظلمت شوقي غريب مع المنتخب الأول، وكنت أثق بأنه سيحقق شيئا مع الأولمبي بعدما تعامل مع البطولة أنه بمنطق "أكون أو لا أكون".

وأضاف: "شوقي غريب غير من الأسلوب الدفاعي الذي طبقه كوبر مع المنتخب الأول، وكان يمكنه أن يشكل كيانا واحدا بما يحقق مصالح الكرة المصرية، كما أنه لم يؤثر سلبا بجدول الدوري لإعداد المنتخب الأولمبي".
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