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منوعات

امرأة مسلمة تثير ضجة بعد دفاعها عن رجل يهودي في مترو لندن

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:23 ص
مسلمة تدافع عن يهودي
مسلمة تدافع عن يهودي
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عزة عاطف
أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم بامرأة مسلمة اعترضت أحد الركاب في مترو لندن، كان يهاجم أحد اليهود الذي جلس إلى جانب ابنه، واصفًا إياهم بـ"الدجالين".

وبحسب الفيديو، وقف رجل مسيحي أسود يقرأ مقاطع من الكتاب المقدس ويتهم فيها اليهود بالكذب والتدليس لصبي وأبوه، بينما حاول الأب تشتيت ابنه بالحديث في أذنه عن أمور أخرى لكي لا ينتبه.

اعترضت المرأة المسلمة المحجبة «أسماء شويخ» على أسلوب الرجل في مهاجمة الأب اليهودي، حيث أخبرته "هناك أطفالًا هنا" وحاولت تهدئته شارحة له بأن أسلوبه في التعبير عن رأيه لا يصح،، لكنه توجه إليها وهاجمها قائلًا بأنهم دجالين وهذا ليس كلامه بل كلام "الله" على حد تعبيره.

ووصف بعض الناس أسماء المرأة المسلمة بأنها "نجمة" بينما قال آخرون على الرغم من أن مقطع الفيديو كان صادمًا، إلا أن السيدة شويخ ظهرت كـ "بطلة"، في الوقت الذي قالت فيه آسفة "كنت أود أن يأتي عدد أكبر من الناس ليقولوا شيئًا ما للرجل، لكن أحدًا لم يفعل لذا استمر في ما يفعله".

وأضافت وفقًا لـ دايلي ميل: "كوني أمًا لطفلين أعرف ما سيكون عليه حال الأب، وأود أن يساعدني شخص ما إذا تعرضت لنفس الموقف أو كنت في مكانه.. كوني امرأة وأم مسلمة أعرف ما يعنيه أن تتعرض للهجوم والإهانة بسبب دينك.. لذا لم أستطع أن أقف وأشاهد ما يحدث لعائلة أخرى لديها أطفال صغار".
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