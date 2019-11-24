أسامة إسماعيل: الجنايني يحتاج لوقت طويل ومن الصعب مقارنته بـ أبو ريدة

أكد أسامة إسماعيل، مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، أن عمرو الجنايني وهاني أبو ريدة يتشابهان في الكثير من الصفات على المستوى الإنساني.



وقال أسامة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "عمرو الجنايني لديه خلفية اقتصادية عالية جدا بحكم عمله، كما أن هاني أبو ريدة كان يفكر في الجانب الاقتصادي لكرة القدم دائما".



وأضاف: "عمرو الجنايني يحتاج لوقت طويل، ومن الصعب أن تقارنه بمشوار وخبرات هاني أبو ريدة".



وكان المهندس هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق قد تقدم باستقالته من منصبه مع مجلس الإدارة بعد الخروج المهين من بطولة الأمم الأفريقية.



وتم تشكيل لجنة لإدارة اتحاد الكرة، ضمت عمرو الجناينى رئيسا والدكتور جمال محمد على نائبا ومحمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق.