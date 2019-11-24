أخبار التوك شو .. أقارب معتز مطر يفضحونه على الهواء: جاب اللعنة لأهله..وهنيدي في أول مداخلة: أنا بخير وأجلت العملية عشان اتفرج على الماتش

نشر موقع "صدى البلد"، أمس السبت، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:
أقارب معتز مطر يفضحونه على الهواء: جاب اللعنة لأهله
قالت ريم سمير العبد زوجة مهند شقيق معتز مطر، إنها تزوجت من الأخ الأصغر للإخواني الهارب "معتز مطر" خلال عام 2013، وكان عمل معتز في الإعلام المعادي يؤثر بشكل كبير على عمل زوجها في الاستيراد والتصدير، نظرا لما يتسبب فيه معتز من سمعة سيئة.
سمية الألفي: أنا وفاروق الفيشاوي عمرنا ما افترقنا متزوجين أو مطلقين
قالت الفنانة سمية الألفي، إن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي كان زوجًا شقيًا مثل الأطفال، مشيرة إلى أنها كانت تغار عليه من بعض الفنانات في الأعمال الفنية.
وأضافت الألفى خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة "النهار"، :"كان بيضحك عليا ويقولي بنحط ورق شفاف أو فتلة ساعة البوس في الأفلام"، موضحة أنه كان يغار عليها مرددة: "مرة اتخانقت بسبب غيرته عليا وقاللى مش لازم أقولك إني بغير عليك".
هنيدي في أول مداخلة: أنا بخير وأجلت العملية عشان اتفرج على الماتش
قال الفنان محمد هنيدي، إنه أجرى عملية فجأة في الفكين، موضحا أنه منذ حوالي شهر اكتشف أنه لابد أن يزرع عضم، مرددا: «توكلنا على الله و زرعنا الحمد لله».
فضيحة مدوية.. خلية لندن للتحريض ضد مصر تحصل على مليار و200 مليون دولار.. أعضاؤها مصريون
كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن مفاجأة وفضيحة مدوية لـ خلية دولية جديدة تستهدف الدولة المصرية من خلال استهداف تعكير مزاج المواطن المصري، وعقول ووعي المصريين، وقتل الروح المعنوية لدى المواطن المصري، جميع أفرادها مصريين.
أحمد موسى يقدم التهنئة لـ المنتخب الأوليمبي بعد التألق الإفريقي.. شاهد
هنأ الإعلامى أحمد موسى، منتخب مصر الأوليمبى تحت الـ 23 عاما، قائلا "عملوا حالة فى كل شوارع مصر امبارح كل التحية والتقدير".
وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "بتوع بى إن حاولوا يضايقونا إمبارح بالخروج لفاصل فى كل أغنية وطنية".
أقارب معتز مطر يفضحونه على الهواء: جاب اللعنة لأهله
قالت ريم سمير العبد زوجة مهند شقيق معتز مطر، إنها تزوجت من الأخ الأصغر للإخواني الهارب "معتز مطر" خلال عام 2013، وكان عمل معتز في الإعلام المعادي يؤثر بشكل كبير على عمل زوجها في الاستيراد والتصدير، نظرا لما يتسبب فيه معتز من سمعة سيئة.
سمية الألفي: أنا وفاروق الفيشاوي عمرنا ما افترقنا متزوجين أو مطلقين
قالت الفنانة سمية الألفي، إن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي كان زوجًا شقيًا مثل الأطفال، مشيرة إلى أنها كانت تغار عليه من بعض الفنانات في الأعمال الفنية.
وأضافت الألفى خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة "النهار"، :"كان بيضحك عليا ويقولي بنحط ورق شفاف أو فتلة ساعة البوس في الأفلام"، موضحة أنه كان يغار عليها مرددة: "مرة اتخانقت بسبب غيرته عليا وقاللى مش لازم أقولك إني بغير عليك".
هنيدي في أول مداخلة: أنا بخير وأجلت العملية عشان اتفرج على الماتش
قال الفنان محمد هنيدي، إنه أجرى عملية فجأة في الفكين، موضحا أنه منذ حوالي شهر اكتشف أنه لابد أن يزرع عضم، مرددا: «توكلنا على الله و زرعنا الحمد لله».
فضيحة مدوية.. خلية لندن للتحريض ضد مصر تحصل على مليار و200 مليون دولار.. أعضاؤها مصريون
كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن مفاجأة وفضيحة مدوية لـ خلية دولية جديدة تستهدف الدولة المصرية من خلال استهداف تعكير مزاج المواطن المصري، وعقول ووعي المصريين، وقتل الروح المعنوية لدى المواطن المصري، جميع أفرادها مصريين.
أحمد موسى يقدم التهنئة لـ المنتخب الأوليمبي بعد التألق الإفريقي.. شاهد
هنأ الإعلامى أحمد موسى، منتخب مصر الأوليمبى تحت الـ 23 عاما، قائلا "عملوا حالة فى كل شوارع مصر امبارح كل التحية والتقدير".
وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "بتوع بى إن حاولوا يضايقونا إمبارح بالخروج لفاصل فى كل أغنية وطنية".