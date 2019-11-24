مفاجأة لـ السيدات .. 5 أطعمة تخلصك من السيلوليت

يشتكي العديد من الأشخاص وبالأخص السيدات من ظهور السيلوليت بالجسم، ويرجع ذلك العديد من الأسباب أبرزها فقدان الوزن والسن، فتظهر علامات عبارة عن خطوط بيضاء بالعرض فى الفخذين والذراعين.



وضع الدكتور فاروق الطاهر استشاري الطب البديل، خبير التداوي بالأعشاب قائمة بالأغذية التي تساعد فى التخلص من السيلوليت بسهولة وبدون عناء والتي تتميز بقدرتها إيضا على إدرار البول.



- التين المجفف

يعلم الكثير فوائد التين المجفف ولكن القليل من يعلم انه مفيد ويخلص من السيلوليت، لاحتوائه على ڤيتامين C و B ، بالإضافة إلى قدرته على إدرار البول.



- اللحوم البيضاء

نظرًا لغناها بالبروتينات التي تعمل على إدرار البول.



- الخيار

من المعروف عنه أنه مدر جيد للبول حيث أن خروج الماء من بين الأنسجة يجعل السيلوليت يختفي.



- الخرشوف الطازج

لاحتوائه على مادة تعمل على إدرار البول وبالتالي اختفاء خطوط السيلوليت.



- البقدونس

يحتوي على عنصر البوتاسيوم الذي يعمل على إدرار البول بشكل كبير .