ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مفاجأة لـ السيدات .. 5 أطعمة تخلصك من السيلوليت

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:44 ص
أطعمة تخلصك من السلوليت
أطعمة تخلصك من السلوليت
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
يشتكي العديد من الأشخاص وبالأخص السيدات من ظهور السيلوليت بالجسم، ويرجع ذلك العديد من الأسباب أبرزها فقدان الوزن والسن، فتظهر علامات عبارة عن خطوط بيضاء بالعرض فى الفخذين والذراعين.

وضع الدكتور فاروق الطاهر استشاري الطب البديل، خبير التداوي بالأعشاب قائمة بالأغذية التي تساعد فى التخلص من السيلوليت بسهولة وبدون عناء والتي تتميز بقدرتها إيضا على إدرار البول.

- التين المجفف
يعلم الكثير فوائد التين المجفف ولكن القليل من يعلم انه مفيد ويخلص من السيلوليت، لاحتوائه على ڤيتامين C و B ، بالإضافة إلى قدرته على إدرار البول.

- اللحوم البيضاء
نظرًا لغناها بالبروتينات التي تعمل على إدرار البول.

- الخيار
من المعروف عنه أنه مدر جيد للبول حيث أن خروج الماء من بين الأنسجة يجعل السيلوليت يختفي.

- الخرشوف الطازج
لاحتوائه على مادة تعمل على إدرار البول وبالتالي اختفاء خطوط السيلوليت.

- البقدونس
يحتوي على عنصر البوتاسيوم الذي يعمل على إدرار البول بشكل كبير .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

غادة والي تعلن موعد استلام منصبها الجديد في الأمم المتحدة

هنيدي في أول مداخلة: أنا بخير وأجلت العملية عشان اتفرج على الماتش

طليقة سلطان ماليزيا ترد على ادعاء رفضها تحليل الـ DNA لابنها

التهاب المفاصل .. 3 حيل مجربة و5 عادات توقف عنها

فضيحة مدوية.. خلية لندن للتحريض ضد مصر تحصل على مليار و200 مليون دولار.. أعضاؤها مصريون

امرأة مسلمة تثير ضجة بعد دفاعها عن رجل يهودي في مترو لندن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة مسلمة تثير ضجة بعد دفاعها عن رجل يهودي في مترو لندن

أمام المرآة .. إيمان العاصي تتألق بالأبيض

ليس المرحاض .. دراسة تثبت المكان الأكثر قذارة في الحمام