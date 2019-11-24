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فن

عرض الفيلم الصيني الحائط الرابع بـ مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
ينظم مهرجان القاهرة في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، عرض "جالا" للفيلم الصيني "الحائط الرابع"، إخراج جانج تشونج، جانج بو، وذلك بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

تدور الأحداث حول "ليو لو" التي تعيش في عزلة عن البشر، تقبع داخل منزلها البارد وحاضرها الكئيب، إلى أن يفاجئها صديقها الوحيد "ما ها" بمشاعره تجاهها، كما يخبرها بمفاجأة أخرى تجعلهما يخوضان سويًا رحلة شعورية عبر الماضي والحاضر والمستقبل.

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت مساء امس الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين.

وتم تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وحصلت منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

وتم افتتاح المهرجان بفيلم "The Irishman" بطولة عدد من نجوم السينما الأمريكية مثل روبرت دي نيرو، وأل باتشينو، وجو بيشي، ومن إخراج المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي Martin Scorsese الحاصل على جائزة أوسكار، وتأليف تشارلز براندت.
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