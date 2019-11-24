فجر السعيد: العناية الإلهية أنقذتني من الموت في فرنسا.. فيديو

الحمدلله حمداً كثراً طيباً مباركاً ... ربي سبحانه انقذني من حلج الموت بفضل دعائكم الصادق وإصراري على التمسك بالحياة ... ربي سبحانه ماقصر معاي 🙏🏻 pic.twitter.com/FZgVopINSu — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) November 23, 2019

قالت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إن العناية الإلهية أنقذتها من "الموت"، بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة.ونشرت فجر السعيد تغريدة قالت فيها: "الحمد لله حمدًا كثرًا طيبًا مباركًا.. ربي سبحانه انقذني من الموت بفضل دعائكم الصادق وإصراري على التمسك بالحياة.. ربي سبحانه ماقصر معاي".وقالت في مقطع فيديو مرفق بالتغريدة إنها خرجت من المستشفى وتتناول الطعام خارج المنزل رفقة أسرتها في العاصمة الفرنسية باريس.وكانت فجر السعيد، أصيبت بتسمم حاد في الدم، وذلك أثناء خضوعها لعملية تحويل مسار المعدة.