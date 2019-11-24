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فن

نضال اللاجئين.. مهرجان القاهرة السينمائي يعرض الوثائقي الفرنسي باريس ستالينجراد

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:23 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الثالثة والنصف من عصر اليوم الأحد، الفيلم الوثائقي الفرنسي "من أجل القضية " بحضور مخرجته هند المدب، في سينما الهناجر، بدار الأوبرا المصرية.

يصور الفيلم نضال اللاجئين وصراعاتهم المستمرة مع الشرطة التي تحاول إخلاء شوارع حي ستالينجراد في العاصمة الفرنسية، محاولًا استكشاف حياة هؤلاء البشر.

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت الأربعاء الماضي وسط حضور فني وإعلامي كبيرين.

وتم تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وحصلت منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

وتم افتتاح المهرجان بفيلم "The Irishman" بطولة عدد من نجوم السينما الأمريكية مثل روبرت دي نيرو، وأل باتشينو، وجو بيشي، ومن إخراج المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي Martin Scorsese الحاصل على جائزة أوسكار، وتأليف تشارلز براندت.
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