نوع شهير من الزيوت يخلصك من السيلوليت للأبد

أصبح جميع الفتيات والسيدات عرضة للإصابة بالسيلوليت، ويرجع ذلك لانخفاض الوزن الزائد كثيرا، مما يسبب حدوث ترهلات وخطوط بيضاء فى الجلد نتيجة لانكماش نسبة الدهون.



الدكتور هند مأمون خبيرة الطب البديل والتداوى بالاعشاب، تقدم حيلة سريعة بأشهر أنواع الزيوت المعروف بسرعة فى القضاء على السيلوليت.



زيت اللوز

ضعي كمية قليلة من زيت اللوز على منطقة السيلوليت، ودلكيها بلطف لمدة ١٥ دقيقة يوميًا، للحصول على أفضل النتائج.





اتركى زيت جوز اللوز على البشرة للحصول على فوائد الصحية، واكتساب بعض الفيتامينات منه.



مارسي الرياضة الطبيعية ولتكن المشى لمدة نصف ساعة للحصول على جسم مشدود.