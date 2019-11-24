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منوعات

ليس المرحاض .. دراسة تثبت المكان الأكثر قذارة في الحمام

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:45 ص
الدش الأكثر قذارة
الدش الأكثر قذارة
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عزة عاطف
أثبتت دراسة بأن مقعد المرحاض ليس هو الأسوأ، حيث يعتبر الدش وما يحيط به هو الجزء الأقذر من الحمام، يليها الحوض والصنابير، مما قد يعرض الناس لمشاكل صحية مثل تشنجات المعدة، الغثيان، الإسهال والقيء.

كشفت التجارب التي أجرتها شركة ميرا شوورز، بالاشتراك مع ماركو ميندوزا فيلا باحث الدكتوراه في قسم العلوم بجامعة بريستول، أن بانيو الاستحمام وأحواض الحمام تعرضنا أكثر من غيرها للخطر، في حين أن المرحاض هو في الواقع أحد المناطق الأكثر نظافة.

من بين جميع المناطق التي تم اختبارها، كان مقعد المرحاض هو المنطقة الوحيدة في الحمام التي لم تحتوي على بكتريا E. coli، حيث أجروا تجربة للكشف عن أكثر 8 مناطق تنتشر فيها البكتيريا في الحمام وفقًا لموقع Housebeautiful وهي:
1. الدش (72 ٪ بيكتريا)

2. الحوض (71 ٪ بيكتريا)

3. السيفون (43 ٪ بيكتريا)

4. رأس الدش (32 ٪ بيكتريا)

5. مقعد المرحاض (29 ٪ بيكتريا)

6. أرضية الحمام (23٪ بيكتريا)

7. البانيو (16 ٪ بيكتريا)

8. مقبض باب الحمام (أقل من 1٪)

وإجمالًا تم اكتشاف 11 نوعًا مختلفًا من البكتيريا، بدءًا من جراثيم Micrococcus و Enterobacter غير الضارة نسبيًا إلى E. coli و Salmonella، لذا من الضروري التنظيف العميق لحمامك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع باستخدام مواد تنظيف عميقة.
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