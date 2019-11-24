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مرأة

مجانا .. حيلة تخلصك من اللبان العالق بـ الملابس

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:03 ص
حيلة بالمجان للتخلص
حيلة بالمجان للتخلص من اللبان العالق بالملابس
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أسماء عبد الحفيظ
تحتار أغلب ربات المنزل فى الطريقة الصحيحة للتخلص من اللبان العالق بالملابس، بدون الأضرار بقطعة الملابس، لذلك يقدم موقع هيلثي أفضل حيلة بالمجان للتخلص من اللبان العالق بالملابس وهى عبارة عن الآتي.

الثلج حيلة بالمجان للتخلص من اللبان العالق بالملابس.

يستخدم الثلج في التخلص من اللبان العالق بالقماش أو الشعر، لأنه أفضل طريقة بديلة عن قطع القماش وتلفه، ولعمل ذلك عليك اتباع الخطوات التالية:

- باستخدام الثلج، يجمد ويجفف اللبان حتى يزداد صلابة، إلى درجة تجعله قابلة للتكسر والتفتت.

- تستخدم مكعبات ثلجية داخل كيس بلاستيكي، لتثبت على العلكة لتضمن عدم تبلل المكان، وبعد ذلك، يستعمل السكين في نزع قطع اللبان.
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