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رياضة

اليوم.. الأهلي يغادر إلى الغردقة استعدادا لمواجهة الجونة بـالدوري

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:02 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سيختتم اليوم تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها بعد غد الإثنين على ملعب الأخير ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر قرر خوض المران الأخير على ملعب التتش بالجزيرة ، في إطار البرنامج الفني الموضوع استعدادا للمرحلة المقبلة .

ويغادر الفريق بعدها الي الجونة عصراِ استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها غدا الاثنين في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتازوفضل الجهاز الفني خوض المران الأخير صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة والسفر بعدها إلى الجونة للدخول في معسكر مغلق استعدادا للقاء.

ومن المقرر أن يسافر الفريق عقب مواجهة الجونه مباشرة الي تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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