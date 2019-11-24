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رياضة

اليوم.. صدام عنيف بين الأهلي وبيراميدز

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:33 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ اليوم مع ضيفه بيراميدز، في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٤ من دوري الجمهورية.

الأهلي يدخل مباراة بيراميدز بهدف تحقيق الفوز ،واستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل في المباراة الماضية مع المقاولون العرب. 

ويسعى الأهلي أيضا إلى توسيع فارق النقاط بينه وبين بيراميدز في صدارة المسابقة في ظل الصراع على الفوز بلقب البطولة. 

ويمتلك الأهلي ٣١ نقطة في المركز الأول، ويأتي خلفه بيراميدز برصيد ٢٧ نقطة في المركز الثاني، وفوز الأهلي في مباراة اليوم يوسع الفارق بينهما إلى 7 نقاط كاملة. 

وجمع الأهلي نقاطه من الفوز في ٩ مباريات، والتعادل في ٤ مباريات، وبدون أية هزيمة، حيث تعادل مع سموحة ١ – ١، وفاز على الزمالك ٣ – صفر، وعلى الاتحاد السكندري ٢ – ١، وعلى الجونة ١ – صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٣ – ١، وتعادل مع إف سي مصر ١ – ١، ثم فاز على طنطا ٥ – ١، وعلى المصري ٧ – ٣، وعلى دجلة ٣ – ٢، وعلى أسوان ٤ – صفر، وتعادل مع الإسماعيلي ٢ – ٢، وفاز على المقاصة ٣ – صفر، وتعادل مع المقاولون سلبيًا، مسجلًا ٣٥ هدفًا بينما تلقت شباكه ١٢ هدفًا.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًا، وياسر رجب مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إدرايًا، وأحمد أبو عبلة طبيبا ، ومحمد حسن مخططا للأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائيا للتدليك.
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