الجيش الأمريكي: إيران تخطط لتنفيذ ضربة جديدة في المنطقة

صرح الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي بأنه من المرجح أن تنفذ إيران ضربات أخرى في المنطقة.



وبحسب "إيران إنترناشونال"، قال ماكنزي إن النظام الإيراني يريد أن يلعب دور الجار المتنمر، وأن الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذه البلطجة هي الوقوف معا.



وأضاف أن النظام الإيراني يتعرض لضغط شديد بفعل العقوبات الأمريكية الخانقة على طهران.



وأوضح أن الهجمات التي شنتها إيران على الطائرة المسيرة الأمريكية والمنشآت النفطية السعودية تهدف إلى إثارة رد فعل عسكري أمريكي.، وإيجاد مخرج من حملة أقصى ضغط.



وتدخل التظاهرات في إيران الأسبوع الثاني عقب قرار الحكومة برفع اسعار البنزين، والتي شهدت اعمال حرق للبنوك والمتاجر، ومقتل العشرات واعتقال أكثر من ألف متظاهر.

