الحقيقة الكاملة في أزمة الجمعية العمومية لـ الأهلي

كشفت مصادر خاصة عن كواليس الإجتماع الخاص بالجمعية العمومية للنادي الأهلي التي جرت علي يومين بمقر الجزيرة.



وقالت المصادر إن الاجتماع لم يشهد ما تردد عن دخول رجال أمن تابعين لشركة خاصة والاعتداء على الأعضاء وأن كل ذلك عار تمامًا من الصحة.



وأضافت المصادر أن الموضوع لم يزد عن نقاش حاد من عضوتين مع بعض أعضاء المجلس حول بعض الأمور الخاصة بالنادي، وتم إبعاد جميع الأطراف تجنبًا لاشتعال الموقف.



وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي برئاسة المستشار محمد صلاح، وعضوية المستشار حسام الدين حسين عواض، والمستشار محمد الدمرداش، والتي عُقدت على مدى يومين اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بعد حضور 5194 عضوا قاموا بالتسجيل في اليوم الثاني قبل إغلاق باب التسجيل في السابعة مساء في الاجتماع الثاني للعمومية العادية، فيما لم يكتمل النصاب القانوني المطلوب لمناقشة جدول الاعمال بحضور 601 عضو فقط، من أصل 2597 عضوا كان يتوجب تواجدهم .



وبناءً عليه أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية تفويض مجلس الإدارة للبت في جدول الأعمال واتخاذ ما يراه مناسبا لمصلحة النادي.



وحرص محمود الخطيب رئيس النادي على توجيه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للنادي، مؤكدا أن روح الأسرة والعائلة الواحدة أهم ما يميز النادي عبر تاريخه، مشيدا بترابط الأعضاء بشكل عام.



وأوضح أن كل شخص داخل منظومة الأهلي يعمل من أجل استمرار ريادة النادي في شتى المجالات.



وشدد على أن مجلس الإدارة لن يدخر جهدًا من أجل استكمال خطة التطوير الشاملة في كافة قطاعات النادي المختلفة، بالشكل الذي يليق باسم الأهلي.