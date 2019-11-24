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أخبار العالم

شاهد| لحظة إطلاق شرطة السودان قنابل الغاز في مباراة الهلال والمريخ

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:21 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع في ملعب الخرطوم خلال المباراة التي جمعت بين ناديي الهلال والمريخ، وذلك بسبب أعمال شغب شهدها اللقاء.

بدأ الأمر عندما قرر الحكم السمؤال ميرغني طرد عبد اللطيف بوي لاعب نادي الهلال بعد تدخل مع لاعب المريخ سيف تيري.

وكان المريخ قد تقدم بهدف من ركلة جزاء سددها رمضان عجب، قبل أن يسجل أطهر الطاهر هدف التعادل للهلال من ركلة جزاء أيضا في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تقدم المريخ مجددا برأسية رمضان عجب، بعدما توقفت أحداث المباراة بسبب مشكلة في الإنارة.

وفي الدقيقة 84 من أحداث اللقاء، أوقف السمؤال المباراة بسبب الاحتجاجات واقتحام أحد مشجعي الهلال أرض المباراة "حافي القدمين"، تبدأ الشرطة في إطلاق الغاز المسيل للدموع، وينهي السمؤال المباراة.

وأسفرت أعمال الشغب الجماهيري عن إصابة أحد لاعبي المريخ في كاحل القدم، واللاعب محمد رشيد بحجر في رأسه، ونقل إلى المستشفى. بحسب وسائل إعلام سودانية أكدت أن إصابة رشيد خفيفة.
شاهد| لحظة إطلاق شرطة السودان قنابل الغاز في مباراة الهلال والمريخ
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