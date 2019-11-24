هز الرأس لإخراج المياه من الأذن يسبب تلف الدماغ .. والحل بسيط

أكدت دراسة أن إحدى الطرق الأكثر شيوعًا التي يستخدمها الناس للتخلص من الماء في آذانهم "هز الرأس لإخراج الماء" يمكن أن تسبب مضاعفات وتلف في الدماغ عند الأطفال الصغار بشكل أكبر من البالغين.



وأظهر باحثون من جامعة كورنيل وفرجينيا، أن هز الرأس لإخراج المياه من قنوات الأذن يمكن أن يتسبب في تلف في الدماغ عند الأطفال، وفقًا لـ موقع يوريكا ألرت.



وقال باسكوتا أحد الباحثين: "يركز بحثنا بشكل أساسي على تغير السرعة بشكل مفاجئ لإخراج المياه من قنوات الأذن".. "حيث ظهرت قوة تغير السرعة في حدود عشرة أضعاف قوة الجاذبية بالنسبة لأحجام أدمغة الأطفال، مما قد يتسبب في تلف الدماغ".



أما عند البالغين فقد كانت سرعة خروج المياة أقل بسبب القطر الأكبر لقنوات الأذن، وأكدوا رجوع ذلك إلى الحجم الكلي وموقع الماء في القناة مما يغير من السرعة اللازمة لإخراجه، وأضاف "من خلال تجاربنا والنموذج النظري والعملي، اكتشفنا بأن التوتر السطحي للسوائل هو أحد العوامل الحاسمة التي تعزز المياه لتتوقف في قنوات الأذن".



وقدم كل من أنوج باسكوتا، وسونجهو كيم، وهوسونج كانج، وسونجوان يونج نتائجهم في الاجتماع السنوي الثاني والسبعين للجمعية الفيزيائية الأمريكية لديناميات الأدمغة، ولحسن الحظ قال الباحثون أن هناك حلًا لا ينطوي على هز الرأس.



وأضافوا أنه من المفترض أن وضع بضع قطرات من نوع سائل أذن له توتر سطحي أقل من الماء مثل الكحول أو الخل في الأذن من شأنه أن يقلل من قوة التوتر الذي يسمح بتدفق المياه".