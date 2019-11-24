ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

هز الرأس لإخراج المياه من الأذن يسبب تلف الدماغ .. والحل بسيط

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:41 ص
خروج الماء من الأذن
خروج الماء من الأذن
Advertisements
عزة عاطف
أكدت دراسة أن إحدى الطرق الأكثر شيوعًا التي يستخدمها الناس للتخلص من الماء في آذانهم "هز الرأس لإخراج الماء" يمكن أن تسبب مضاعفات وتلف في الدماغ عند الأطفال الصغار بشكل أكبر من البالغين.

وأظهر باحثون من جامعة كورنيل وفرجينيا، أن هز الرأس لإخراج المياه من قنوات الأذن يمكن أن يتسبب في تلف في الدماغ عند الأطفال، وفقًا لـ موقع يوريكا ألرت.

وقال باسكوتا أحد الباحثين: "يركز بحثنا بشكل أساسي على تغير السرعة بشكل مفاجئ لإخراج المياه من قنوات الأذن".. "حيث ظهرت قوة تغير السرعة في حدود عشرة أضعاف قوة الجاذبية بالنسبة لأحجام أدمغة الأطفال، مما قد يتسبب في تلف الدماغ".

أما عند البالغين فقد كانت سرعة خروج المياة أقل بسبب القطر الأكبر لقنوات الأذن، وأكدوا رجوع ذلك إلى الحجم الكلي وموقع الماء في القناة مما يغير من السرعة اللازمة لإخراجه، وأضاف "من خلال تجاربنا والنموذج النظري والعملي، اكتشفنا بأن التوتر السطحي للسوائل هو أحد العوامل الحاسمة التي تعزز المياه لتتوقف في قنوات الأذن".

وقدم كل من أنوج باسكوتا، وسونجهو كيم، وهوسونج كانج، وسونجوان يونج نتائجهم في الاجتماع السنوي الثاني والسبعين للجمعية الفيزيائية الأمريكية لديناميات الأدمغة، ولحسن الحظ قال الباحثون أن هناك حلًا لا ينطوي على هز الرأس.

وأضافوا أنه من المفترض أن وضع بضع قطرات من نوع سائل أذن له توتر سطحي أقل من الماء مثل الكحول أو الخل في الأذن من شأنه أن يقلل من قوة التوتر الذي يسمح بتدفق المياه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العلم نور.. الأميون أكثر عرضة للإصابة بـ الزهايمر

أبرزها ارتفاع درجة الحرارة.. أعراض وأسباب مرض السكرى الكاذب الذى يحدث للأطفال

حكم المسح على الكُم بدلا من غسل اليدين في الوضوء؟.. الإفتاء تجيب

للحوامل.. تعرفي على 10 أسباب للصداع النصفي وطرق بسيطة للعلاج

ترشيحاتنا

علي جمعة: هذه الصلاة تحفظ الإنسان من الذنوب وتفرج الكروب وتستر العيوب

مفاجأة البطولة .. رهان شوقي غريب مع رمضان صبحي ..فيديو

أشرف زكى يكشف حقيقة وفاة حسن حسني

الحقيقة الكاملة في أزمة الجمعية العمومية لـ الأهلي

شقيقة محمد رمضان تكشف تفاصيل مهمة فى أول 6سنوات زواج

اخبار الرياضة.. سرقة كأس الأمم الأفريقية بعد تتويج مصر.. اتحاد الكرة يحسم اختيار 3 لاعبين في أولمبياد طوكيو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. زوجة أحمد السقا تتألق على إنستجرام

شاهد ماذا وجد الأطباء داخل دماغ رجل بعد أكل كمية كبيرة من لحم الخنزير

هز الرأس لإخراج المياه من الأذن يسبب تلف الدماغ .. والحل بسيط