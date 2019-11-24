اليوم .. عرض جالا لـ فيلم الفنار المرشح لـ أوسكار

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد، عرض "جالا" للفيلم الأمريكي "الفنار" إخراج روبرت إيجرز، الذي يشارك بالقسم الرسمي خارج المسابقة، وذلك بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.



يعد الفيلم من أكثر الأفلام التي نالت اشاده نقدية في مهرجان كان كما انه مرشح لجائزة الاوسكار.



يتتبع "روبرت إيجرز" في فيلمه الجديد المليء بالهلاوس حارسا فنار بينما ينحدران تدريجيًا إلى الجنون أثناء تأدية عملهما في جزيرة نيو إنجلاند المعزولة في أواخر القرن التاسع عشر.



يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت الأربعاء الماضي وسط حضور فني وإعلامي كبيرين.



وتم تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وحصلت منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.



وتم افتتاح المهرجان بفيلم "The Irishman" بطولة عدد من نجوم السينما الأمريكية مثل روبرت دي نيرو، وأل باتشينو، وجو بيشي، ومن إخراج المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي Martin Scorsese الحاصل على جائزة أوسكار، وتأليف تشارلز براندت.

