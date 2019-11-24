ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اليوم .. عرض جالا لـ فيلم الفنار المرشح لـ أوسكار

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:29 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد البهى
ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد، عرض "جالا" للفيلم الأمريكي "الفنار" إخراج روبرت إيجرز، الذي يشارك بالقسم الرسمي خارج المسابقة، وذلك بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

يعد الفيلم من أكثر الأفلام التي نالت اشاده نقدية في مهرجان كان كما انه مرشح لجائزة الاوسكار.

يتتبع "روبرت إيجرز" في فيلمه الجديد المليء بالهلاوس حارسا فنار بينما ينحدران تدريجيًا إلى الجنون أثناء تأدية عملهما في جزيرة نيو إنجلاند المعزولة في أواخر القرن التاسع عشر.

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت الأربعاء الماضي وسط حضور فني وإعلامي كبيرين.

وتم تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وحصلت منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

وتم افتتاح المهرجان بفيلم "The Irishman" بطولة عدد من نجوم السينما الأمريكية مثل روبرت دي نيرو، وأل باتشينو، وجو بيشي، ومن إخراج المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي Martin Scorsese الحاصل على جائزة أوسكار، وتأليف تشارلز براندت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إقبال كبير على حجز فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

نجمات القاهرة السينمائى يخضن تحدي نفخ اللبان على السجادة الحمراء

غدا.. عرض جالا للفيلم السعودي "سيدة البحر"

عرض فيلم تسجيلي عن المخرج البرازيلي بابينكو بمركز الإبداع

عرض دولي أول للفيلم الروسي القلم الرصاص اليوم

مهرجان القاهرة يفتتح معرض "القاهرة.. أحبك" بحضور محمد حفظي.. صور

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها .. 9 معلومات عن جميلة الشاشة ميرفت أمين

بنصف التكلفة.. طريقة عمل كيك الأوريو بمذاق لا يقاوم

بالأسود.. زوجة أحمد السقا تتألق على إنستجرام

شاهد.. رد فعل الجماهير على فستان رانيا يوسف

كيفية التقرب إلى الله.. 3 أمور تحقق لك السعادة الحقيقة وتبعد عنك الشقاء

سقوط قتلى في اصطدام قطار بسيارة بـ ولاية فلوريدا الأمريكية..صورة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارت في الهواء.. فيديو مروع لسيارة تسقط فوق المارة من أعلى كوبري بـ الهند

فضحتها طفلة.. الحكم على عجوز بالسجن مدى الحياة بعد 30 عامًا من ارتكاب الجريمة

سعر غير متوقع لـ فستان إليسا فى كندا.. صور