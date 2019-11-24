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حوادث

أزمة بين أوكرانية وزوجها المصري حول اختفاء كريم وأمير بالتجمع

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:16 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
على خلفية ما تداوله أحد المواقع الإلكترونية بتاريخ ٢٣ الجارى تحت عنوان «حكاية خطف "كريم وأمير" .. ورسالة مؤثرة من والدتهما الأوكرانية» بشأن اختفاء الطفلين «كريم أحمد محمد، 7 سنوات- وشقيقه/ أمير ، 6 سنوات» واتهام والدتهما التي تحمل الجنسية الأوكرانية لوالدهما "مصري الجنسية " بخطفهما.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 /11 /2019 تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات "تحمل الجنسية الأوكرانية" مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من قيام زوجها "مصرى الجنسية" مقيم بمدينة دمياط، بأخذ نجليها المذكوران، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9288 /2019 إدارى القسم.

يشار إلى أنه يوجد نزاع بين المُبلغة وزوجها المصرى على حضانة الطفلين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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