شاهد ماذا وجد الأطباء داخل دماغ رجل بعد أكل كمية كبيرة من لحم الخنزير

لم يعرف رجل صيني أن الصداع الذى عانى منه لأكثر من شهرين هو بسبب كارثة خفية أصابت دماغه وجميع أجزاء جسمه، فقد استهان بعدم نظافة طعامه لتجد الدودة الشريطية بيئة واسعة تنتشر بها دون رادع.



خلال الفحوصات الطبية والأشعة التي أجريت على دماغه، صُدم الأطباء بعدما وجدوا مئات الديدان الشريطية قد انتشرت داخل دماغ «جونج فا» الذي كان قد ذهب لأكثر من طبيب دون معرفة سبب واضح للصداع الذي يعاني منه بشدة.



قبل شهر من معاناته أحضر جونج فا كمية كبيرة من لحم الخنزير ولم يقم بتنظيفها أو طهوها جيدًا وأكل الكمية كلها، ومن المعروف أن بيض الدودة الشريطية يتكاثر في اللحوم لذا يجب طبخها جيدًا في درجة حرارة تفوق الـ60 درجة مئوية أو تجميدها لمدة يوم.



كان طولها رهيب في الأشعة، وقد اكتشف الأطباء انتشارها في أجزاء أخرى من جسده كالقفص الصدري، الرئة والعضلات، ويرجع السبب في انتشارها بتلك الكميات الغريبة هو أكله للحم الخنزير الغير نظيف وتجاهله للألم الذي شعر به بعد تناوله.



تم حجز جونج فا في المستشفى لاستخراج الديدان واكتشاف الأماكن الأخرى المصابة، فقد يصل أحيانًا طول الدودة الشريطية إلى 9 أمتار وتكبر بسرعة كبيرة جدًا، وتعتبر الأطعمة الغير نظيفة بيئة مناسبة لتكاثرها.