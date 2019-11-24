نشرة الفن.. أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة حسن حسني.. وميرفت أمين تحتفل بعيد ميلادها

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة تجمعها بالفنانة الكبيرة ميرفت أمين، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" بمناسبة احتفال الاخيرة بعيد ميلادها.وعلقت بوسى شلبي، على الصورة: "كل سنة وأنتِ طيبة وعقبال مليون سنة".ينظم مهرجان القاهرة في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، عرض "جالا" للفيلم الصيني "الحائط الرابع"، إخراج جانج تشونج، جانج بو، وذلك بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.