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فن

نشرة الفن.. أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة حسن حسني.. وميرفت أمين تحتفل بعيد ميلادها

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:23 ص
أحمد البهى
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.

أشرف زكى يكشف حقيقة وفاة حسن حسني 
كشف الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين حقيقة الأخبار المتداولة عن وفاة الفنان القدير حسن حسنى.

وقال أشرف زكى لـ صدى البلد، إن الخبر الذي انتشر خلال الدقائق الماضية ليس صحيحا.

بالأحمر.. سيرين عبدالنور تشعل السوشيال ميديا 
نشرت الفنانة سيرين عبد النور مجموعة من الصور، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلقت سيرين عبد النور قائلة: " كتير فرحت بمشاركتي ب #احلى_صوت على اهم شاشة عربية وانشالله تكون حبيتو المفاجأة والأغنية الجديدة".

ميرفت أمين تحتفل بعيد ميلادها .. شاهد
 نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة تجمعها بالفنانة الكبيرة ميرفت أمين، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" بمناسبة احتفال الاخيرة بعيد ميلادها.

وعلقت بوسى شلبي، على الصورة: "كل سنة وأنتِ طيبة وعقبال مليون سنة".


عرض الفيلم الصيني الحائط الرابع بـ مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم 

ينظم مهرجان القاهرة في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، عرض "جالا" للفيلم الصيني "الحائط الرابع"، إخراج جانج تشونج، جانج بو، وذلك بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

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