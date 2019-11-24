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مرأة

بالأسود.. زوجة أحمد السقا تتألق على إنستجرام

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:57 ص
احمد السقا بصحبة
احمد السقا بصحبة زوجته
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أسماء عبد الحفيظ
نشر أحمد السقا عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة تجمعه بزوجته مها الصغير.

وتألقت زوجة أحمد السقا ببلوزة حرير تايجر ابيض فى اسود، ونسقت معها جاكيت اسود.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات أنيقة من المصممة عزة فهمى، بسلسلة فى الصدر.

ومن الناحية الجمالية، بدت زوجة أحمد السقا بخصلات شعرها، ووضعت مكياجا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

ظهرت مها احمد وهى بجانب زوجها احمد السقا، واضعة يدها على كتفه.
بالأسود.. زوجة أحمد السقا تتألق على إنستجرام
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