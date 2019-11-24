أسعار جيب jeep في مصر بتحديث اليوم

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية» فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار جيب jeep اليوم في مصر .



jeep 2019



jeep renegade

جيب رينيجيد تبدأ أسعارها من 410.000 جنيه حتى 525.000 جنيه لأعلى فئة سقف بانوراما.



grand cherokee



جراند شيروكي بسعر 1.295.000 جنيه.