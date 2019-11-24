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سيارات

أسعار جيب jeep في مصر بتحديث اليوم

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:23 ص
جيب جراند شيروكي
جيب جراند شيروكي
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اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية» فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار جيب jeep اليوم في مصر .

jeep 2019

jeep renegade
جيب رينيجيد تبدأ أسعارها من 410.000 جنيه حتى 525.000 جنيه لأعلى فئة سقف بانوراما.

grand cherokee

جراند شيروكي  بسعر 1.295.000 جنيه.
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