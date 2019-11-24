سعر غير متوقع لـ فستان إليسا فى كندا.. صور

ظهرت إليسا بفستان لامع قصير باللون الأسود بأكمام طويلة، من خلال تواجدها فى كندا، وبدا الفستان وكأنه جاكيت قصير، وزين الفستان أيضا بأزرار باللون الذهبي، واختارت تحته شراب شفاف باللون الأسود.



وتركت إليسا شعرها بطريقة بسيطة، وغير متكلفة، فيما برعت في إبراز جمال ملامحها ورقتها بالمكياج الناعم، حيث اختارت ان تبرز جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



وأكملت إليسا إطلالتها بقرطين ناعمين باللون الذهبي، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها، واعطاها لمسة أنثوية ناعمة.



وبلغ سعر فستان الفنانة اللبنانية إليسا فى كندا حوالى 1,950 دولار أمريكي يساوي، 31,410.41 جنيه مصري.

