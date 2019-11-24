أخبار الرياضة ليلا.. أزمة الجمعية العمومية بالأهلي .. شرط انضمام محمد صلاح للمنتخب الأولمبي .. رهان رمضان صبحي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :
شوقي غريب يكشف كواليس سرقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما .. فيديو
أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه طالب لاعبيه بعدم تعجل الفوز بعدما سجل الفريق الإيفواري هدف التعادل في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عام.
مفاجأة البطولة .. رهان شوقي غريب مع رمضان صبحي ..فيديو
كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن كواليس انضمام رمضان صبحي للمنتخب الأولمبي أثناء فترة استبعاده من منتخب مصر الأول عقب كأس العالم 2018.
الحقيقة الكاملة في أزمة الجمعية العمومية لـ الأهلي
كشفت مصادر خاصة عن كواليس الإجتماع الخاص بالجمعية العمومية للنادي الأهلي التي جرت علي يومين بمقر الجزيرة.
في ريمونتادا الرجاء والوداد .. الحقيقة الأبرز في لقاء عملاقي المغرب .. فيديو
لم يكن انتصار الرجاء المغربي على شقيقه الوداد في ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال وعبور نسور كازابلانكا للدور ربع النهائي بالأمر العادي.
علاقتي بـ كلوب جيدة .. مدرب المنتخب الأولمبي يكشف شرط انضمام محمد صلاح في طوكيو
كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن وجود علاقة جيدة تربطه بيورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، مشيرا إلى أن ضم النجم محمد صلاح لصفوف الفريق المشارك في أولمبياد طوكيو 2020 يتوقف على "شرط واحد".
أول فرحة تدخل بيتنا .. شوقي غريب يبكي لاستشهاد ابن شقيقته .. فيديو
بكى شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عند سماع أغنية ابن مصر التي غناها مدحت صالح في مداخلة في برنامج الحكاية مع عمرو أديب.
محمد مصيلحي: الاتحاد يتمسك بضم عمار حمدي من الأهلي
أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنه يحاول التعاقد مع عمار حمدي لاعب الأهلي منذ الانتقالات الصيفية الماضية.
شوقي غريب يكشف كواليس سرقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما .. فيديو
أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه طالب لاعبيه بعدم تعجل الفوز بعدما سجل الفريق الإيفواري هدف التعادل في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عام.
مفاجأة البطولة .. رهان شوقي غريب مع رمضان صبحي ..فيديو
كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن كواليس انضمام رمضان صبحي للمنتخب الأولمبي أثناء فترة استبعاده من منتخب مصر الأول عقب كأس العالم 2018.
الحقيقة الكاملة في أزمة الجمعية العمومية لـ الأهلي
كشفت مصادر خاصة عن كواليس الإجتماع الخاص بالجمعية العمومية للنادي الأهلي التي جرت علي يومين بمقر الجزيرة.
في ريمونتادا الرجاء والوداد .. الحقيقة الأبرز في لقاء عملاقي المغرب .. فيديو
لم يكن انتصار الرجاء المغربي على شقيقه الوداد في ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال وعبور نسور كازابلانكا للدور ربع النهائي بالأمر العادي.
علاقتي بـ كلوب جيدة .. مدرب المنتخب الأولمبي يكشف شرط انضمام محمد صلاح في طوكيو
كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن وجود علاقة جيدة تربطه بيورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، مشيرا إلى أن ضم النجم محمد صلاح لصفوف الفريق المشارك في أولمبياد طوكيو 2020 يتوقف على "شرط واحد".
أول فرحة تدخل بيتنا .. شوقي غريب يبكي لاستشهاد ابن شقيقته .. فيديو
بكى شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عند سماع أغنية ابن مصر التي غناها مدحت صالح في مداخلة في برنامج الحكاية مع عمرو أديب.
محمد مصيلحي: الاتحاد يتمسك بضم عمار حمدي من الأهلي
أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنه يحاول التعاقد مع عمار حمدي لاعب الأهلي منذ الانتقالات الصيفية الماضية.