موعد عودة محمد صلاح للمشاركة في مباريات ليفربول

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي ، عن مستجدات الحالة البدنية لـ محمد صلاح نجم الريدز بعد أن ظل المهاجم بديلًا لم يشارك في فوز ليفربول على كريستال بالاس 2-1 يوم السبت.



وعندما سئل كلوب عن صلاح في أعقاب اللقاء، قال: "إنه بخير تماما. لم يتمكن من التدريب لـ9 أيام، مؤخرا تدرب بـ60 أو 70 بالمئة من قوته، والجمعة تدرب بكامل قدراته".



وتابع: "لهذا كان علينا اتخاذ قرار، هل يلعب (أمام كريستال بالاس) أم لا، فكنت أريد إقحامه لكننا سجلنا، لذلك كان من الممكن إراحته ، على أن يعود لأربعاء (أمام نابولي).



وحصد ليفربول 3 نقاط مهمة من ملعب كريستال بالاس، السبت، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة من 13 مباراة، مبتعدا بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي أقرب منافسيه.