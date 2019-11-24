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سيارات

سام بيرد بطلا للجولة الأولى لسباق الفورمولا إي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
توج الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، البريطاني سام بيرد، سائق "فيرجن ريسينج" بالمركز الأول، بعد نهاية منافسات سباق اليوم الأول من "فورمولا إي"، الذي استضافته مدينة الدرعية في السعودية للمرة الثانية يوم الجمعة الماضى.

وفاز سائق "فيرجن ريسينغ"، متقدمًا على "بورشه" أندريه لوتيرر، ومرسيدس "ستوفيل فاندورن"، حيث فازت فرق "إف إي" الجديدة باللقب الأول.

واستخدم بيرد استراتيجية هجوم قوية ليصعد من المركز الخامس، ليسجل فوزه التاسع في مسابقة "فورمولا إي"، بعد خمس سنوات من اليوم الذي أحرز فيه فوزه الأول في بوتراجايا عام 2014.

وقام بيرد بأول تنشيط لهجوم على مستوى اللفة التاسعة مما أصبح سباق 34 لفة، وتراجع لفترة وجيزة إلى المركز السادس خلف جيروم دي أمبروسيو (ماهيندرا ريسينغ) قبل العودة في الجولة التالية.
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