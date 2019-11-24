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أخبار البلد

حدث ليلا .. شوقي غريب يعلن مصير مشاركة صلاح في طوكيو.. وحقيقة وفاة حسن حسني

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:58 ص
صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي.

علاقتي بـ كلوب جيدة .. مدرب المنتخب الأولمبي يكشف شرط انضمام محمد صلاح في طوكيو
كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن وجود علاقة جيدة تربطه بيورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، مشيرا إلى أن ضم النجم محمد صلاح لصفوف الفريق المشارك في أولمبياد طوكيو 2020 يتوقف على "شرط واحد".

أشرف زكى يكشف حقيقة وفاة حسن حسني
كشف الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين حقيقة الأخبار المتداولة عن وفاة الفنان القدير حسن حسنى.

وقال أشرف زكى لـ صدى البلد، إن الخبر الذي انتشر خلال الدقائق الماضية ليس صحيحا.


فلامينجو بطلًا لـ كأس الليبرتادوريس بعد فوزه على ريفر بليت.. فيديو
نجح فريق فلامنجو البرازيلي في حصد لقب كأس ليبرتادوريس بعد قلب تأخره على ريفر بليت الأرجنتيني، في اللقاء أقيم على ملعب "مونيمينتال" الملعب الأثري، في ليما عاصمة بيرو.

ميرفت أمين تحتفل بعيد ميلادها .. شاهد
نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة تجمعها بالفنانة الكبيرة ميرفت أمين، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" بمناسبة احتفال الاخيرة بعيد ميلادها.


أول فرحة تدخل بيتنا .. شوقي غريب يبكي لاستشهاد ابن شقيقته .. فيديو
بكى شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عند سماع أغنية ابن مصر التي غناها مدحت صالح في مداخلة في برنامج الحكاية مع عمرو أديب.

العراق| مقتل 3 متظاهرين في الناصرية وإصابة 15 .. وبغداد تستعد لـ مليونية
أفادت قناة العربية بمقتل 3 عراقيين، في إطلاق نار من قبل قوات الأمن على المتظاهرين في الناصرية.
وذكرت قناة سكاي نيوز أن المتظاهرين دعوا إلى خروج مليونية في جميع أنحاء العاصمة بغداد لسحب الشرعية من الأحزاب، والتأكيد على إقالة حكومة عادل عبد المهدي.

فجر السعيد: العناية الإلهية أنقذتني من الموت في فرنسا.. فيديو
قالت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إن العناية الإلهية أنقذتها من "الموت"، بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة.
ونشرت فجر السعيد تغريدة قالت فيها: "الحمد لله حمدًا كثرًا طيبًا مباركًا.. ربي سبحانه انقذني من الموت بفضل دعائكم الصادق وإصراري على التمسك بالحياة.. ربي سبحانه ماقصر معاي".


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