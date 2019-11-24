دون علمهن.. سائق يصور النساء في السعودية وينشر الصور والمقاطع على تيك توك

أثار أحد الوافدين الذي يعمل سائق تاكسي في المملكة العربية السعودية موجة غضب شديدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعدما تداول صورًا لنساء دون معرفتهن.



التقط السائق الغريب عن البلد بطريقة مريبة صورًا لسيدات عند خروجهن من المنازل وأثناء ركوبهن معه في سيارة الأجرة دون أن يلاحظن فعلته الخبيثة.



نشر السائق صور السيدات ومقاطع الفيديو على حسابه الشخصي في برنامج تيك توك بحسب صحيفة المرصد، وهو ما أثار غضب السعوديين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التعدي على خصوصيات المواطنات.



وطالبوا السلطات بالبحث عنه والإمساك به لتصويره المواطنات وتعديه على خصوصياتهن.