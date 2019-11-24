لمخالفتهم شرط التعاقد .. سحب 12 وحدة سكنية من مستأجريها في الوادي الجديد

قال المستشار محمد يوسف محسب مدير فرع هيئة الأوقاف بالوادي الجديد، إن الهيئة قامت بسحب 12 شقة من المستأجرين المخالفين لشروط التعاقد المبرمة بينهم وبين الهيئة.



وأضاف يوسف، أن الوحدات السكنية المخالفة قام أصحابها بتأجيرها من الباطن بالمخالفة لشروط التعاقد، وبالمخالفة أيضا لشروط دعم صندوق التمويل العقاري، موضحا أن هذه الشقق حصل عليها المستأجرين من خلال قرعة علنية تمت بكل شفافية، وكان من أهم شروطها عدم امتلاك وحدة السكنية، وحظر بيعها أو تأجيرها من الباطن.



ولفت إلى أن الهيئة وافقت على تمليك الوحدات السكنية للمواطنين بمركزي الخارجة والداخلة بعد تثمينها من قبل لجنة مشكلة من الهيئة وإعلان الأسعار أمام المواطنين، وذلك تسهيلا عليهم.



وأشار إلى أن هناك إمكانية لتقسيط أسعار هذه الوحدات على أن يلتزم المستأجرين بشروط التعاقد وشروط دعم صندوق التمويل العقاري .

