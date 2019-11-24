أخبار دولية | داعش ينتقل لـ أفريقيا.. وفضيحة الهجوم الكيماوي..نجاة فجر السعيد من الموت

في إطار الخدمات التي يقدمها موقع صدى البلد للقراء، ننشر لكم أهم الأخبار الدولية خلال الساعات القليلة الماضية.
اغتيال إيراني في تركيا.. ومعارضون يتهمون الاستخبارات الإيرانية
فجر السعيد: العناية الإلهية أنقذتني من الموت في فرنسا.. فيديو
التقدم نحو طرابلس .. الجيش الليبي يفرض حظرا جويا في مناطق العمليات العسكرية
الجيش الأمريكي: إيران تخطط لتنفيذ ضربة جديدة في المنطقة
شاهد| لحظة إطلاق شرطة السودان قنابل الغاز في مباراة الهلال والمريخ
4 آلاف جريح.. ارتفاع عدد قتلى مظاهرات إيران لأكثر من 300 شخص
سقوط قتلى في اصطدام قطار بسيارة بـ ولاية فلوريدا الأمريكية..صورة
اغتيال إيراني في تركيا.. ومعارضون يتهمون الاستخبارات الإيرانية
فجر السعيد: العناية الإلهية أنقذتني من الموت في فرنسا.. فيديو
التقدم نحو طرابلس .. الجيش الليبي يفرض حظرا جويا في مناطق العمليات العسكرية
الجيش الأمريكي: إيران تخطط لتنفيذ ضربة جديدة في المنطقة
شاهد| لحظة إطلاق شرطة السودان قنابل الغاز في مباراة الهلال والمريخ
4 آلاف جريح.. ارتفاع عدد قتلى مظاهرات إيران لأكثر من 300 شخص
سقوط قتلى في اصطدام قطار بسيارة بـ ولاية فلوريدا الأمريكية..صورة