أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الأحد 24 -11- 2019

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات اليوم، الأحد 24– 11- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.



ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.



وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:



أسعار الخضراوات اليوم في مصر



الطماطم: 4.5 جنيه

البطاطس: 8 جنيهات

فلفل رومي ألوان: 17 جنيها

خيار: 5 جنيهات

الملوخية : 5 جنيهات

القلقاس: 8 جنيهات

الفاصوليا: 10 جنيهات



أسعار الفاكهة اليوم في مصر



الكمثرى: 15 جنيها

رمان: 7.5 جنيه

جوافة: 5 جنيهات

الموز : 10 جنيهات