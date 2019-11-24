عيار 21 يسجل 659 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأحد 24 -11-2019.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الأحد 24 - 11 – 2019.



وجاءت أسعار الذهب اليوم، الأحد 24 - 11 – 2019 على النحو التالي:



عيار 24: 753 جنيها

عيار 21: 659 جنيها

عيار 18: 565 جنيها

الجنيه الذهب: 5272 جنيها



ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.