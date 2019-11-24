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كل ما يجب معرفته عن المكملات الغذائية.. فيديو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:53 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، إنه يجب الحرص عند تناول المكملات الغذائية، لأنها تضيف بعض المعادن والفيتامينات الناقصة للجسم.

وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الأحد، أن المكملات الغذائية مفيدة عند احتياجها لتعويض الفيتامينات الناقصة، وقد تكون ضارة عند استخدامها دون الحاجة إليها.

وأضاف: "الشخص الرياضي يحتاج لتناول المكملات الغذائية لأنه يحتاج تناول كمية من البروتينات والمعادن أكبر من الشخص العادي".

وأشار إلى أن الخضراوات والفواكه أصبحت قليلة الفيتامينات، لذلك يجب استخدام المكملات الغذائية لتعويض النقص من الطعام، مؤكدًا أن الشخص الرياضي يحتاج لتناول المكملات الغذائية أكثر من غيره، موضحًا أنه يجب استخدام المكملات الغذائية تحت الإشراف الطبي.
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