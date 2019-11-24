الدفاع الروسية: احتراق القمر الصناعي المخصص لنظام الإنذار بالهجوم بعد الخروج عن مداره

أكد مركز الاستخبارات الرئيسي للفضاء التابع للقوات الجوية الفضائية الروسية أن القمر الصناعي الروسي كوسموس- 2422 الخاص بنظام التحذير من الهجمات الصاروخية قد خرج عن مداره واحترق في الجو.



ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن وزارة الدفاع في بيان لها أن متخصصين من المركز أكدوا أن شظايا مركبة الفضاء كوسموس 2422 قد خرجت من المدار.



يذكر أن "خروج شظايا القمر الصناعي من المدار وقع مساء أمس فوق المحيط الهادئ"، بينما احترق حطام القمر الصناعي عند المرور عبر طبقات كثيفة من الغلاف الجوي.



وذكرت وزارة الدفاع أن القمر الصناعي كوسموس 2422 أطلق في عام 2006 من قاعدة بليستسك الفضائية واستنفد بالفعل موارده كانت هذه المركبة الفضائية تتبع عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.



ويجري الآن تشكيل مجموعة فضاء جديدة لنظام الإنذار بالهجوم الصاروخي الذي يتكون من سواتل "توندرا".



وفي وقت سابق، ذكرت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (NORAD) أن قمرًا صناعيًا روسيًا خرج عن المدار واحترق في الجو.

