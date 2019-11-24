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مرأة

علاج فراغات الشعر بطرق مختلفة وسريعة.. اكتشفيها

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:01 ص
فراغات الشعر
فراغات الشعر
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لمياء الياسين
لأسباب عديدة قد تصابين بفراغات الشعر مثل خلل الهرمونات أو إضطرابات الغدد الصماء أو نقص حمض الفوليك فى الجسم إليك 3 وصفات سريعه وفعالة لن تكلفك الكثير ولكن لها فعول السحر في التخلص من فراغات الشعر يقدمها موقع "برايت سايد".

المكونات المطلوبة:

زيت خروع.
زيت جوز هند.
زيت زيتون.
زيت شجرة الشاى.

الطريقة:

تخلط المكونات كلها معا فى وعاء واحد.
ضعي المكونات على منطقة الفراغات مرة يوميا لمدة اسبوع كامل.

حب الرشاد وزيت الزيتون

كل ما تحتاجين ..
1 كوب من حب الرشاد
1 كوب من زيت الزيتون البكر

طريقة التحضير..
اطحني حب الرشاد وأمزجيها مع زيت الزيتون وتوضع في وعاء على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

يرفع الخليط من على النار ويترك جانبًا حتى يبرد تمامًا ويحفظ في زجاجة معقمة محكمة الإغلاق.

وزعي على فروة الرأس ثم يغطى الشعر ويترك لمدة ساعة كاملة قبل أن يشطف ويفضل إستخدامه مرة واحدة أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج

جل الصبار والجرجير

- المكونات:

2 ملعقة كبيرة من البن
2 ملعقة كبيرة من زيت الجرجير
ملعقة كبيرة من الخل
ملعقة كبيرة من لبن الزبادي
ملعقة كبيرة حمام كريم
ملعقة صغيرة من عسل النحل
ملعقة صغيرة من جل الصبار

- طريقة التحضير والاستخدام:

امزجي المكونات لتتجانس تماما، وقسِّمي الشعر ودلكيه بالخليط، واتركيه على شعرك لمدة 40 دقيقة على الأقل، ثم اغسليه جيدًا بالبلسم والماء الفاتر.
علاج فراغات الشعر بطرق مختلفة وسريعة.. اكتشفيها
علاج فراغات الشعر بطرق مختلفة وسريعة.. اكتشفيها
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