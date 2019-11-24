فرح سعيد: السماح لأصحاب السيارات المتنقلة بصرف سلع نقاط الخبز.. فيديو





لافتة إلى أن المرحلة السادسة للمشروع ستكون فى 9 محافظات مختلفة.



وأضافت فرح سعيد خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن المحافظات ستكون القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والمنوفية وأسيوط وسوهاج وأسوان، موضحة أن وزارة التموين ستسمح لأصحاب السيارات بصرف سلع نقاط الخبز.



وأشارت إلى أنه الوازرة تتيح دخول ماكينات صرف سلع نقاط الخبز للسيارات المتنقلة الخاصة بشباب الخريجين، مضيفة أن السيارات بمثابة منافذ مجهزة سواء بالتبريدات اللازمة لطرح المجمدات " لحوم ودواجن وأسماك وخضراوات مجمدة ".



وتابعت أن تسليم 250 سيارة الدفعة الأولى من المرحلة السادسة، والبالغ عددها 1000 سيارة، كما سبق وقامت الوزارة بتنفيذ 5 مراحل للمشروع منذ عدة سنوات، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس السيسى بالعمل على التوسع في إنشاء المنافذ السلعية للوصول إلى القرى والنجوع فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.



قالت فرح سعيد، إن مشروع السيارات المتنقلة لشباب الخريجين مهم جدًا ويساعد على توفير فرص عمل ويخلق باب رزق للعديد من الشباب.