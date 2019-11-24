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مرأة

لأصحاب الوظيفتين.. احذر العمل طويلا يصيبك بأمراض القلب

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:30 ص
صدى البلد
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رشا عوني
كشفت دراسة علمية حديثة، أن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض هم الأكثر إصابة بأمراض القلب، من الأغنياء، بحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية.

وأوضحت الدراسة أن قلة النوم هي السبب وراء إصابة أصحاب الدخل المنخفض بأمراض القلب بشكل يفوق الأغنياء، وذوي الدخول الضعيفة أكثر عرضة بنسبة 50% للإصابة بأمراض القلب مقارنة بذوي الدخل المرتفع.

وأوضح الباحثون القائمون على الدراسة أن الحصول على أقل من ست ساعات من النوم في الليل مسئول عن 13 في المائة من حالات الإصابة بأمراض القلب.

كما كشفت نتائج الدراسة أن الأشخاص ذوو الدخل المنخفض يضرون إلى العمل لساعات أطول أو العيش في أحياء صاخبة، نظرًا لوضعهم المادي، مما يجعلهم لا يحصلون على قسط كاف من النوم كل ليلة، وبالتالي هم أكثر عرضة لأمراض القلب.
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