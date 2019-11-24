هايدي الشافعي: البنية التحتية من أكبر التحديات في أفريقيا.. فيديو

قالت هايدى الشافعي، الباحثة بوحدة الدراسات الأفريقية بالمجلس المصري للفكر، إن منتدى شباب أفريقيا ينظم هذه السنة في العاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة لاستيعاب استثمارات أكثر.



وأضافت " الشافعي" في حوارها ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc" أن أفريقيا وضعت أجندة طموحة لخلق تنمية في أفريقيا، لافتة إلى أنه لابد أن يكون بجانب الحكومة مستثمرين وقطاع خاصة من مختلف المجالات للمشاركة في عملية التنمية للوصول إلى التنمية الأفريقية المنشودة.



وأشارت الباحثة بوحدة الدراسات الأفريقية بالمجلس المصرى للفكر إلى أن أهمية المنتدى ناتجة عن الفرص الاستثمارية الواعدة، وأضافت أن الأولويات التي تضعها مصر للإطار الافريقى كبنية تحتية وطرق وطاقات جديده ومتجدده ومن الرياح والمياه والشمس فرصة كبيرة لأي مستثمر.



وأكدت الباحثة بوحدة الدراسات الأفريقية أن البنية التحتية من أكبر المشاكل وأهم التحديات التي تواجهها أفريقيا فلابد من تحسينها ، موضحة أن "المستثمر ورأس المال بطبيعته " جبان " والمنطقة العربية بها أزمات وصراعات، مشيرة إلى أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يحاول طمأنة المستثمرين والاستثمار لدينا".