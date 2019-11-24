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أخبار البلد

الوطنية للصحافة تطلق اليوم البوابة الرقمية لمؤسسة الأهرام

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:33 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تعقد الهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة الأهرام، مؤتمرا صحفيا، اليوم للإعلان عن إطلاق البوابة الرقمية لمؤسسة الأهرام.

وتنظم مؤسسة الأهرام بحضور رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المؤتمر، بقاعة هيكل بمؤسسة الأهرام.

وتعد البوابة الرقمية لمؤسسة الأهرام هى الأولى من نوعها على مستوى الصحافة العربية.

وسيتم إطلاق باقى بوابات المؤسسات الصحفية القومية خلال الفترة القليلة القادمة.

ويشارك عدد من كبار الصحفيين بمؤسسة الأهرام بالمؤتمر الذى يعقد اليوم للإعلان تفاصيل المشروع الجديد للصحافة القومية الرقمية.
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