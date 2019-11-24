دار الإفتاء: التجديد مظهر لصحة الدين وليس بدعة مستحدثة (موشن جرافيك)

أكدت دار الإفتاء المصرية أن التجديد مظهر لصحة الدين وعلامة على حياته، فهو لم ينقطع إلا في فترات الضعف الحضاري والموات الفكري الذي أصاب الأمة في عصور انحطاطها.



وأضافت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار- أن التجديد هو معلم أصيل من معالم الدين حث عليه النبي الكريم إذ قال: «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا» رواه أبو داود. وهذا ما عليه عمل الأئمة المجتهدين من لدن الصحابة والتابعين إلى يوم الدين.



وأوضحت الدار أن التجديد ليس بدعة مستحدثة بل هو تواصل بين الماضي والحاضر، وتكامل بين المعاصرة والتراث. لقد كان السلف الصالح على بصيرة بضرورة التجديد فيما لا يمس أصل الدين، وكان لهم نموذج معرفي ينطلق من الثابت ويراعي المتغير بَنَوْا به نهضة إسلامية شاملة ودفعوا عجلة العمران البشري إلى الأمام.



دار الإفتاء في موشن جرافيك: الإسلام ألزمَ الوالدينِ العنايةَ بالطفلِ صحيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا

أكدت دار الإفتاء المصرية على أن الإسلام ينظرُ إلى الأطفالِ على أنَّهم زينةُ الحياةِ الدنيا وزهرةُ أيامِها عليهم تُعلَّقُ الآمالُ بالغدِ الأفضلِ للأوطانِ؛ لذا قرَّرَ الإسلامُ للطفلِ حقوقًا حتى قبلَ تكوينِه في بطنِ أمِّه.



وأضافت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة في الدار- أن الإسلام دعا الزوجينِ إلى حسنِ اختيارِ الشريكِ وحرَّم العدوانَ على حياةِ الجنينِ بالإجهاضِ، وحثَّ الوالدين على إحسانِ تسميةِ أولادِهم، وألزمَهما العنايةَ بالطفلِ صحيًّا، ونفسيًّا، واجتماعيًّا.



واستشهدت الدار بقول الله تعالى: {وَالِوالدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بالمعروف} وذلكَ حتى يَبلغَ الطفلُ سنًّا تسمحُ له بالتكسُّبِ والاستقلالِ.