أحمد كامل يتعدى المليون مشاهدة بعد يومين من طرح قولي

تعدى المطرب أحمد كامل المليون مشاهدة على "يوتيوب" بأغنيته الجديدة "قولي" التي طرحها منذ يومين، محققا حتى اليوم أكثر من مليون و150 ألف مشاهدة.



وتقول كلمات الأغنية: "سلميلي عـ اللي بينا.. قولي كرهاك بـ 100 طريقة.. لو يسألوكي عني يوم.. قولي مش فكراه الحقيقة.. قولي غاب مش فاكرة شكله.. قولي مات ومعاه مشاكله، قولي قلبي حب بعده.. واعملي فيها البريئة.. كوني مظلومة فـ حكايتك.. باينلهم اني سايبك عرفيهم اني بايع.. بس وانتي قدام مرايتك.. تقدري تبوحي بمشاعرك.. قولي والله ما احب بَعدك".



"قولي" كلمات وألحان أحمد كامل، وتوزيع موسيقي وهندسة صوتية S-lam Shetoz.



كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي طرحوا تساؤلا حول حقيقة شراء المطرب أحمد كامل لمشاهدات وهمية، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تحقق فيها أغنياته أرقاما عالية.



وتفوق أحمد كامل في بعض الفترات على كبار نجوم الغناء على "يوتيوب"، ما يثير كثيرا من علامات الاستفهام حول حقيقة هذه المشاهدات.



كان أحد المواقع حذف العديد من أصوات أحمد كامل في استفتاء يجريه الموقع لاختيار الأفضل في 2019، باعتبارها أصواتا غير صحيحة.



يذكر أن أبرز أعمال أحمد كامل الفنية، أغنية "كانسر"، و"ولا بننسى"، و"ماتزعليش"، و"مابقتش اخاف"، و"يا ليل"، و"مش شرط"، وغيرها.