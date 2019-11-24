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مرأة

آخرهن سميرة سعيد.. نجمات تألقن في البدلة الرجالي.. من الأجمل؟

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:35 ص
نجمات تألقن بالبدلة
نجمات تألقن بالبدلة الرجالي
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رشا عوني
تألقت النجمة المغربية سميرة سعيد في حلقة برنامج thevoice ليلة أمس، وظهرت بإطلالة جديدة ومختلفة بالنسبة لاستايل سميرة سعيد المعتاد، فاختارت البدلة القطيفة المستوحاة من استايل الرجال، لكنها منحتها حضور مختلف ولوك مميز.

سميرة سعيدة ليست أول النجمات اللاتي تمردن على الملابس الأنثوية، وقررن ارتداء البدلة بالاستايل الرجالي، بل شهدت العديد من مهرجانات السينما سواء في مصر و الوطن العربي أو بالعالم، إطلالات مختلفة للعديد من النجمات يرتدن البدل باستايلات مختلفة.

النجمة هند صبري ارتدت نفس استايل البدلة خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي 2019، كذلك ظهرت بها الفنانة علا رشدي أيضًا بمهرجان الجونة، وفي نفس المهرجان، شاهدنا الفنانة ساندي ببدلة قطيفة سوداء خطفت بها أنظار الحضور.

كما ظهرت بها سابقًا النجمة نيللي كريم، نجوى كرم، ياسمين رئيس، نانسي عجرم، سمية الخشاب، درة، و شيرين في إطلالات مميزة بأحداث مختلفة.

أما بالنسبة للنجمات الأجانب فيعد استايل البدلة الرجالي لوك مفضل ويعتدن على الظهور به في استايلات مختلفة، ومنهن مايلي سايرس، أنجلينا جولي، كيم كارداشيان ، ميجان ميركل، و فيكتوريا بيكهام.
آخرهن سميرة سعيد.. نجمات تألقن في البدلة الرجالي.. من الأجمل؟
آخرهن سميرة سعيد.. نجمات تألقن في البدلة الرجالي.. من الأجمل؟
آخرهن سميرة سعيد.. نجمات تألقن في البدلة الرجالي.. من الأجمل؟
آخرهن سميرة سعيد.. نجمات تألقن في البدلة الرجالي.. من الأجمل؟
آخرهن سميرة سعيد.. نجمات تألقن في البدلة الرجالي.. من الأجمل؟
آخرهن سميرة سعيد.. نجمات تألقن في البدلة الرجالي.. من الأجمل؟
آخرهن سميرة سعيد.. نجمات تألقن في البدلة الرجالي.. من الأجمل؟
آخرهن سميرة سعيد.. نجمات تألقن في البدلة الرجالي.. من الأجمل؟
آخرهن سميرة سعيد.. نجمات تألقن في البدلة الرجالي.. من الأجمل؟
آخرهن سميرة سعيد.. نجمات تألقن في البدلة الرجالي.. من الأجمل؟
آخرهن سميرة سعيد.. نجمات تألقن في البدلة الرجالي.. من الأجمل؟
آخرهن سميرة سعيد.. نجمات تألقن في البدلة الرجالي.. من الأجمل؟
آخرهن سميرة سعيد.. نجمات تألقن في البدلة الرجالي.. من الأجمل؟
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