لم يختر الكلمة المناسبة.. رسالة هاتفية حولت مكتب موظف إلى سرادق عزاء

علينا أحيانا أن ندقق النظر في الرسائل التي نرسلها، ونرى بوضوح الكلمات التي ترسل للأصدقاء أو حتى للمدير في العمل، فقد يختلف حرف صغير ويغير معنى الجملة نهائيا كما حدث لذلك الموظف.



فبحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أحد الموظفين أخطأ في اختيار الكلمات المناسبة التي أرسلها للمدير في العمل، وليس ذلك فحسب فهو أخطأ وأرسلها لكل زملائه في العمل.



الكلمات صدمت مديرة "جاك" في العمل عندما أرسل لها رسالة نصية تفيد بأنه لن يحضر للعمل، بدونإبداء أسباب، وتفاجأت أكثر بأن الرسالة أرسلت إلى كل الموظفين في الشركة وخمنوا أنها رسالة ما قبل الموت أو أنه قرر ترك العمل.



اختفى " جاك" من المشهد ولم يظهر لمدة يومين كاملين، وفي الحقيقة لم يكن السبب شيئا كبيرا، فهو فقط كان يشعر ببعض التعب فقرر أن يعطى لبدنه بعض الراحة ثم استئناف العمل مرة أخرى.



حضر "جاك" بعدما أرسل تلك الرسالة التي لم ينظر في كلماتها جيدا، وشعر أن نظرات الموظفين له غير طبيعية وعندما سأل أحدهم أخبره عن الرسالة.



بدأ "جاك" يفهم ما يجري واتضحت الصورة له إلى حد ما عندما حضر إلى مكتبه ووجد باقات من الزهور ورسائل من زمائله، فأوضح لهم أنه حدث سوء تفاهم وأنه أخطأ في كتابة الرسالة.