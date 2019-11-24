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أخبار العالم

لرفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب.. البرلمان العربي يخاطب الشيوخ الأمريكي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:14 ص
البرلمان العربي
البرلمان العربي
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محمود نوفل
وجه الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي رسائل مكتوبة إلى مايك بنس نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رئيس مجلس الشيوخ ونانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب ومايك بومبيو وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية لإبلاغهم قرار
البرلمان العربي الذي تم التصويت عليه بالإجماع في جلسة البرلمان العربي التي عقدت بمدينة القاهرة بتاريخ 31 اکتوبر 2019، بشأن طلب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب،والمذكرة القانونية الملحقة بالقرار والتي تثبت بالأسانيد القانونية أحقية السودان في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشار رئيس البرلمان العربي في رسائله أن البرلمان العربي استند في قراره إلى الجهود والمبادرات التي بذلها السودان على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية في مجالات، مكافحة الإرهاب ورعاية السلام ، وتنفيذ السودان لكافة التزاماته في خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مكافحة الإرهاب.

كما استند رئيس البرلمان العربي في رسائله علي "دعم الخرطوم لعملية السلام في دولة جنوب السودان، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الأوضاع في مناطق النزاعات والمناطق المحتاجة في السودان، وتحقيق السودان متطلبات الملفات الثلاثة بشأن الجولة الثانية من الحوار الأمريكي السوداني بشأن حقوق الإنسان، وتعزيز الحريات الدينية لغير المسلمين.

وطلب رئيس البرلمان العربي في رسائله الولايات المتحدة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب استنادا إلى الحجج والأسانيد القانونية الواردة بالمذكرة القانونية المرفقة بالقرار.

وأشاد بالتغيير السياسي الذي شهدته جمهورية السودان تلبية لإرادة الشعب السوداني، والذي يدعم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
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