ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بسبب سيرجيو أجويرو.. مانشستر سيتي يتلقى ضربة موجعة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:14 ص
جوارديولا مدرب مانشستر
جوارديولا مدرب مانشستر سيتي
Advertisements
محمد السعيد
أكدت الفحوصات الطبية إصابة سيرجيو أجويرو في عضلة الفخذ خلال مواجهة تشيلسي، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وغادر سيرجيو أجويرو ملعب المباراة مصابا، قبل نهاية المباراة بـ 13 دقيقة والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

وذكرت صحيفة " ميرور" البريطانية، أن الفحوصات أثبتت تعرض أجويرو لإصابة في عضلة الفخذ، وأن اللاعب سيغيب عن مانشستر سيتي لعدة أسابيع.

وشارك أجويرو مع مانشستر سيتي في 9 مباريات في الدروي الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهما 9 أهداف وصنع هدفين.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في الصدارة بـ 37 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيرمينو يحذر لاعبي ليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

قبل موقعة الليلة.. شاهد جيمع أهداف محمد صلاح في شباك مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي| إيدرسون مفاجأة جوارديولا لليفربول

ليفربول يسجل الهدف الأول في شباك مانشستر سيتي .. فيديو

بعد هدفه في شباك السيتي.. كم هدفا أحرزه محمد صلاح بالرأس في تاريخه؟

ساديو ماني يحرز الثالث لصالح ليفربول في شباك مانشستر سيتي ..فيديو

ترشيحاتنا

جنرال موتورز تعلن موعد وصول أولى سياراتها البيك أب الكهربائية

علاقتي بـ كلوب جيدة .. مدرب المنتخب الأولمبي يكشف شرط انضمام محمد صلاح في طوكيو

مفاجأة البطولة .. رهان شوقي غريب مع رمضان صبحي ..فيديو

يصل لـ 2000 جنيه.. النواب يدعم المستأجرين بقانون الإيجار القديم| تفاصيل

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 24-11-2019

حدث ليلا .. شوقي غريب يعلن مصير مشاركة صلاح في طوكيو.. وحقيقة وفاة حسن حسني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات جيلي FY11 2020 شبيهة BMW X4 .. صور

دون علمهن.. سائق يصور النساء في السعودية وينشر الصور والمقاطع على تيك توك

جينيسيس GV80 2021 فى أول تصميم توقعي.. صور