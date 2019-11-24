بسبب سيرجيو أجويرو.. مانشستر سيتي يتلقى ضربة موجعة

أكدت الفحوصات الطبية إصابة سيرجيو أجويرو في عضلة الفخذ خلال مواجهة تشيلسي، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



وغادر سيرجيو أجويرو ملعب المباراة مصابا، قبل نهاية المباراة بـ 13 دقيقة والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.



وذكرت صحيفة " ميرور" البريطانية، أن الفحوصات أثبتت تعرض أجويرو لإصابة في عضلة الفخذ، وأن اللاعب سيغيب عن مانشستر سيتي لعدة أسابيع.



وشارك أجويرو مع مانشستر سيتي في 9 مباريات في الدروي الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهما 9 أهداف وصنع هدفين.



ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في الصدارة بـ 37 نقطة.