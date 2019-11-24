تسريبات تكشف عن مواصفات هاتف Nova 5T Pro القادم من هواوي

أعلنت شركة هواوي "Huawei" الصينية، عن هاتف نوفا 5 تي nova 5T في شهر أغسطس الماضي، ويبدو أن الشركة تعتزم قريبًا إطلاق جيل جديد منه مع إصدار Pro، وذلك وفق ما ظهر على موقع Android Enterprise التابع لشركة جوجل.



وظهر الهاتف على الموقع باسم هواوي نوفا 5 تي برو Huawei nova 5T Pro، كما تتضمن القائمة صورته ويبدو أنه يشبه الإصدار الحالي نوفا 5 تي nova 5T، وتكشف القائمة أيضًا عن بعض المواصفات، بما في ذلك أن الشاشة ستكون بقياس 5.5 بوصات، وذاكرة الوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت، وسيعمل بنظام التشغيل أندرويد 9 Android Pie، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" الهندي.



وسيدعم الهاتف الذكي تقنية الاتصال القريب المدى)NFC، وقارئ البصمة الموجود في الجانب الأيمن مثل نوفا 5تي الحالي، وسيكون متاحًا في خيارين لمساحة التخزين بذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت، و256 جيجابايت.



وقد أطلقت شركة هواوي هاتف نوفا 5تي أيضًا باسم هونور 20 "Honor 20"، وفي شهر يونيو الماضي أدرج موقع جوجل هاتف هونور 20 برو باسم نوفا 5تي برو، ما يعني أنه من المرجح أن الهاتف المرتقب سيقدم المواصفات ذاتها التي يقدمها هاتف هونور 20 برو، بما في ذلك معالج كيرين 980، و4 كاميرات خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وبطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة، ودعم الشحن السريع 22.5 واط.



ومع ذلك، فإن جهاز Honor 20 Pro يحتوي على شاشة بقياس 6.26 بوصة، وليس 5.5 بوصات كما ورد في موقع جوجل، بينما تشير قائمة شركة Enterprise الخاصة بـ5T Pro إلى أنه سيحتوي على شاشة 5.5 بوصة عند الإطلاق.

