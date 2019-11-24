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توك شو

خبير اقتصادي: أفريقيا تستطيع تحقيق أكبر نمو اقتصادي على مستوى العالم.. فيديو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:25 ص
القارة الافريقية
القارة الافريقية
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قسم التوك شو
قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، إن مؤتمر أفريقيا 2019 يعيد مصر زعامة القارة الأفريقية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي حتى الثقافي، وأن هذا الحدث نتاج جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في السنوات السابقة من جولات خارجية وفي أفريقيا وعمل العديد من اللقاءات مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور عمرو صالح، في مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أن نتيجة لهذه الجهود أصبح هناك رؤية واضحة وشاملة لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا بحلول 2063، وأن تكون القيادة أفريقية خالصة لأفريقيا وتزعم وإدارة أمورها بشكل كامل.

وذكر الدكتور عمرو صالح، أن القارة الأفريقية بها 1.5 مليار مواطن على مساحة 11 مليون ميل مربع، فهناك مساحة كبيرة من النشاط السكاني والسوق والمسافة، وأنها تستطيع تحقيق أكبر نمو اقتصادي على مستوى العالم في الفترة القادمة.

وأوضح الدكتور عمرو صالح، أنه تم توقيع اتفاقية تنموية قيمتها أكثر 3 مليارات دولار، وأن حضور العديد من المؤسسات العالمية والبنوك الدولية هي للدعم من خلال مشروعات تنموية ترفع من شأن الاقتصاد الأفريقي وأيضًا مشروعات لدعم الطاقة والمرأة.
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