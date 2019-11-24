بحلول العام المقبل.. سلطنة عمان تبدأ خصخصة منشآت حكومية

أعلنت سلطنة عمان أنها تعتزم تسريع عمليات تخصيص منشآت عامة في إطار خطة التنمية العاشرة التي من المقرر أن تنطلق العام المقبل وتستمر حتى العام 2024 في إطار برامج تنويع اقتصادية طويلة المدى.



وفي مقابلة مع صحيفتي "الشبيبة" و"تايمز اوف عمان"، قال وزير التجارة والصناعة، علي بن مسعود السنيدي، إن الخطوة تأتي في إطار رؤية 2040 الهادفة إلى تخفيف الاعتماد على النفط وتخفيض نسبة الدين العام وتقليص نسبة الإنفاق الحكومي، مؤكدا أن الخطة الخمسية المقبلة لن تعتمد فقط على ما يتوافر من تمويل حكومي بل ستأخذ في الاعتبار أوجه التمويل المبتكر عبر الاستعانة بالقوانين لأخذ حصة كبيرة من التمويل غير الحكومي.



وأضاف: "كما ستتسارع عملية تخصيص بعض المرافق الحكومية مثل: محطات الصرف الصحي، وتوسعتها، حيث ستتحدث الخطة الخمسية المقبلة عن نقل وإدارة مرافق بعينها من قبل القطاع الخاص والاستثمار فيها أيضا".



وأوضح أن هذه فقط ملامح الخطة التي ستعلن في العام المقبل بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء وهي مستنبطة من الرؤية المستقبلية 2040 وتأخذ في الاعتبار نتائج الإستراتيجية العمرانية.



وأشار إلى أن إيرادات عمليات التخصيص سيتم استخدامها في تمويل مشاريع كبيرة وتسديد فواتير الديون التي اضطرت الدولة أن تقترضها خلال الخطة الخمسية الحالية، مشددا على أن برامج التنويع الاقتصادي لم تكن مجرد ردة فعل لتراجع أسعار النفط، وأن السلطنة أطلقت تلك البرامج بشكل تدريجي منذ سنوات عدة.