حياتي في خطر.. معاذ عمارنة يكشف تطورات حالته الصحية.. فيديو

شكر المصور الفلسطيني معاذ عمارنة، جميع وسائل التضامن معه بعد حادثته الموجعة وفقدان عينه اليسرى، وخاصة الصحفيين من فلسطين ووسائل الإعلام من جميع بلدان العالم.



وكشف معاذ عمارنة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية TEN، عن إجرائه 3 عمليات، منها عملية تفريغ للعين المصابة، وتتبقى 3 عمليات أخرى، مشيرًا إلى أن الرصاصة مازالت موجودة داخل رأسه، ما يشكل خطرًا على حياته.



وطالب معاذ بمزيد من الحماية للصحفيين الفلسطينيين، خاصة أنهم يمارسون عملهم تحت خط النار، والاستهداف المباشر من قبل قوات الاحتلال، وهتك لحرياتهم، والحصانة ضد الاحتلال الذي يستخف بعملهم، مشيرا إلى أن القضية ليست عين معاذ ولكنها قضية كل صحفي فلسطيني.



وأثنى معاذ عمارنة على الخدمة الطبية الممتازة التي يتلقاها داخل مستشفيات فلسطين، لافتا إلى أنه حتى اللحظة الراهنة يخضع للفحص المباشر من الأطباء للوقوف على مستجدات حالته لحظة بلحظة.



يذكر أن المصور الفلسطينى معاذ عمارنة أصيب بطلق ناري في عينه من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وأجرى حتى الآن 3 عمليات منذ إصابته.